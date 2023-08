Tuinman raakt lichtgewond bij ongeluk met grasmaaier in Veurne

In de Zuidburgweg in Veurne geraakte een tuinman donderdagmiddag lichtgewond nadat hij met zijn hand klem was geraakt onder een grasmachine. Omdat aanvankelijk werd gedacht dat het incident gebeurde bij een draaiende grasmachine kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse.

Het incident gebeurde donderdagmiddag rond 15 uur in de Zuidburgweg in Veurne. Bij de hulpdiensten liep toen een melding binnen dat een man gekneld zat met zijn vingers onder een grasmachine en bleef hangen in het mes. De man kon zichzelf niet losmaken.

Mugdienst

Daarom werd de brandweer opgeroepen om hem uit de machine te bevrijden, snelden een ambulance en mugdienst ter plaatse en kwam ook de politie langs voor de nodige vaststellingen.

Het was immers aanvankelijk niet duidelijk wat de exacte omstandigheden waren en er werd gedacht dat de man vast zat in een werkende grasmachine in een tuin. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Snijwonde

Het ging om een tuinman die bezig was met materiaal vanop een aanhangwagen op straat af te laden. Bij het nemen van de zware grasmachine ging het even fout. De hand van de man raakte vast tussen de behuizing van de grasmachine en het mes onderaan.

Buurtbewoners snelden te hulp en verwittigden de hulpdiensten. Bij aankomst van de ambulanciers en brandweer kon de hand van de tuinman snel van tussen de behuizing en het mes bevrijd worden. Hij liep bij het incident gelukkig slechts een snijwonde op en kreeg ter plaatse verzorging. (JH)