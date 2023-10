Straat in Ichtegem even ontruimd na gaslek

Een tiental huizen in een wijk in Ichtegem moest maandagochtend ontruimd worden na een gaslek in de straat. Bij het aansluiten van de gas in een nieuwbouwwoning liep het verkeerd. Bewoners moesten buiten blijven wachten maar konden na een veertigtal minuten terugkeren.

Het gaslek ontstond maandagochtend rond 9.15 uur in de Vossebeekstraat, een wijk in Ichtegem. Arbeiders waren bezig met de gasaansluiting in orde te brengen voor een nieuwbouwwoning. Daarbij werd met een kleine graafmachine een lek gemaakt in een van de toevoerbuizen. Er ontsnapte onmiddellijk gas waardoor de arbeiders zich uit de voeten maakten en de hulpdiensten verwittigden.

Lagedrukleiding

De politie en brandweer kwamen ter plaatse en stelden een perimeter in. De brandweer legde ook een waterslang klaar om de straat eventueel te vernevelen. “Er was immers eerst gemeld dat het mogelijk om een middendrukgasleiding ging”, zegt brandweermajoor Frank Vanhixe. “Daarom werden de huizen in de straat geëvacueerd. Enkele bewoners gingen naar buiten maar in de verder gelegen huizen kon men binnen blijven. Uiteindelijk bleek na komst van Fluvius dat het om een lagedrukleiding ging.”

Ook de dienst noodplanning van de gemeente Ichtegem was intussen ter plaatse maar zij hoefden dus geen opvang te zoeken voor de bewoners. Zij konden na veertig minuten terug naar binnen. Toen was het lek reeds gedicht. (JH)