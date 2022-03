Steekvlam raakt arbeider machinebouwer Matthys uit Waregem in het gezicht

Een werknemer van machinebouwer Matthys uit Waregem raakte gewond bij een brandje dat woensdag om 16.15 uur ontstond in de lakafdeling van het bedrijf. Een vat terpentine vatte vuur en een steekvlam raakte de arbeider in het gezicht.

De man was op het moment van het ongeval metalen onderdelen aan het verven met een verfspuit. Hij wou net zijn verfspuit en de bijhorende leiding schoonmaken in een vat met terpentine toen het misging. Terpentine kan gebruikt worden om verf mee te verdunnen of op te lossen, maar is ook zeer brandbaar.

Brandje zelf geblust

“Door de opgebouwde statische elektriciteit in het werkmateriaal is een vonk ontstaan”, verklaart brandweerofficier Willy Pauwels. “Die vonk sloeg in het vat terpentine. Daardoor schoot een steekvlam omhoog en die raakte de werknemer in het gezicht. Het vat heeft even gebrand, maar ze hebben het zelf kunnen blussen met schuim. Toen onze eerste brandweerploegen ter plaatse kwamen, was de brand al gedoofd. We hebben het vat buiten gezet.”

Het slachtoffer liep eerste- tot tweedegraads brandwonden op in het gezicht en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (JF)