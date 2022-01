Seizoenarbeider zwaargewond aan de voet na ongeval met spruitenoogstmachine

Op een akker in de Merelstraat in Oudenburg, het doodlopend straatje ten noorden van de snelwegparking Westkerke, is vrijdagnamiddag een arbeidsongeval gebeurd. Een seizoenarbeider raakte zwaargewond aan de voet tijdens het rooien van spruiten.

Het incident gebeurde rond 14.30 uur. Enkele seizoensarbeiders stonden spruiten te verwerken op een spruitenoogstmachine. Het oogsten op die locatie is al meer dan een week bezig. Een van de werklieden kwam echter met zijn voet tussen een van de messen terecht, waarmee de spruitenplanten afgesneden worden. Zijn collega’s belden de hulpdiensten, waarop de ziekenwagen en mug ter plaatse snelden. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend maar de brandweer moest met bijstand komen het slachtoffer over het veld tot in de ziekenwagen te dragen. Daar werd de man verder vezorgd, om daarna naar het ziekenhuis overgebracht te worden.

Het slachtoffer zou volgens de eerste berichten zijn voet kwijt zijn, al is daar nog geen bevestiging over. Hij was in loondienst van een spruitenkweker uit Klerken bij Houthulst.