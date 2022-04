Schoorsteenveger Jan vijf dagen na val van dak overleden

Jan Pauwelyn, de schoorsteenveger die vorige week een zware val maakte langs de Passendaalsestraat in Moorslede, is tijdens het paasweekend overleden. De 52-jarige Rumbekenaar is gekend binnen atletiekmiddens. Hij was voorzitter van atletiekclub Flac Izegem.

Vorige week dinsdagavond was Jan Pauwelyn rond 18 uur aan het werk op het dak van een woning in de Passendaalsestraat in Moorslede. Tijdens de werken aan een schoorsteen schoot de telescopische ladder waarop hij stond uit de goot. De Rumbekenaar viel een kleine tien meter naar beneden en liep daarbij een zware hoofdwonde op. De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse.

Al snel bleek het heel ernstig. Het slachtoffer werd ter plaatse nog gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Hij werd er enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Zondag is hij er uiteindelijk overleden.

Voorzitter atletiekclub Flac

Jan Pauwelyn was gelukkig getrouwd met zijn vrouw Kathleen en was de trotse vader van twee kinderen: Hanne en Nils. De sportieve papa was ook aangesloten bij atletiekvereniging Flac, waar hij zelf ook aan hamerslingeren deed. Hij was voorzitter van de afdeling Izegem.

De atletiekclub plaatste maandagmiddag een mooi rouwbericht op de website. “Jan was een manusje-van-alles binnen onze atletiekvereniging. Iemand waarmee je heel erg goed kon samenwerken en die zelf ook heel veel kon. Hij leefde samen met zijn vrouw voor de atletieksport”, zegt Rudi Wybaillie, bestuurslid bij Flac Izegem.

Grote droom

Jan beoefende zelf vooral het hamerslingeren, maar was ook een van de sterkhouders bij de organisatie van een wedstrijd. “Jan was vaak jurylid. Hij regelde bijvoorbeeld alles rond de fotofinish. Bij wedstrijden stond of viel alles vaak met hem. Enkele weken geleden hadden we aan de toog nog een gesprek over de atletieksport. Hij vertelde me toen zijn grote droom: nog een keer een grote meeting organiseren in Izegem met atleten uit binnen- en buitenland, zoals vroeger.”

Het bestuur werd vorige week al op de hoogte gebracht van het ongeval. “Op vrijdag en op de meeting in Ieper op zaterdag werd er al gesproken over wat er gebeurd was. Toen beseften we al dat het er niet goed uit zag voor Jan. We zullen hem enorm missen.”