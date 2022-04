Schoorsteenveger (52) uit Roeselare in kritieke toestand na val van tien meter

Een 52-jarige zelfstandige schoorsteenveger uit Roeselare ligt in coma na een zwaar werkongeval dinsdagavond in de Passendaalsestraat in Moorslede. De man viel van een kleine tien meter hoog naar beneden. Hij moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De man was dinsdagavond iets voor zessen aan het werk langs de Passendaalsestraat in Moorslede toen het plots volledig verkeerd liep. Een buurman zag het ongeval gebeuren.

De telescopische ladder waarop de schoorsteenveger stond, schoot uit de dakgoot waarna de man een val van ongeveer tien meter maakte. Hij belandde op de grond en liep daarbij een ernstige hoofdwonde op.

Kritieke toestand

Het was onmiddellijk duidelijk dat de toestand van de man heel ernstig was. Een ambulance en een MUG-team snelden onmiddellijk ter plaatse. De man kreeg ter plaatse de eerste zorgen en moest gereanimeerd worden.

Hij werd in uiterst kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Daar werd hij ’s avonds in een coma gehouden.

