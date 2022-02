Plaatsen van balkons aan flatgebouw loopt fout: arbeider (23) dondert acht meter naar beneden samen met negen ton aan balkons

Rond half twee deze namiddag werd brandweer Westhoek opgeroepen voor een persoon die gekneld lag onder balkonelementen langs de Strandlaan in Koksijde (Sint-Idesbald).

Een 23-jarige bouwvakker is woensdagnamiddag samen met drie betonnen balkons acht meter lager naar beneden gedonderd. Hij was samen met twee collega’s de zware betonnen balkons aan het plaatsen aan de buitenkant van appartementsgebouw in de Strandlaan in Koksijde, met behulp van een torenkraan. De bouwvakker uit Veurne liep als bij wonder slechts een armbreuk en kneuzingen op.

Het arbeidsongeval gebeurde rond 13.30 uur. De bouwvakkers hadden inmiddels de drie ton zware balkons van de eerste, tweede en derde verdieping geplaatst en gestut. De volgende dagen zou er beton over de constructies gegoten worden om alles definitief vast te zetten. Maar tijdens het plaatsen van het balkon op de vierde verdieping liep het fout. “Onze werknemer stond op het balkon van de derde verdieping toen die plots om onbekende reden los kwam en afbrak”, getuigt de zaakvoerder van bouwbedrijf FS Worx uit Veurne.

Trapsgewijs mee naar beneden gevallen

“Het balkon met onze werknemer erop stortte in en kwam terecht op het balkon van de tweede verdieping, die op zijn beurt ook afbrak en viel op het balkon van de eerste verdieping. Ook die brak af. Onze werknemer viel trapsgewijs mee en kwam beneden op de grond terecht, samen met de negen ton aan balkons”, zucht de zaakvoerder. De oproep die bij de hulpdiensten binnenkwam, klonk meteen heel ernstig. Er werd gesproken over een persoon die bedolven zat en mogelijke vermisten. Maar van die vermisten bleek uiteindelijk geen sprake.

“Wij hebben niemand moeten bevrijden. Het slachtoffer lag gelukkig naast de balkons en was bij bewustzijn. Hij zat niet bedolven. De man liep breuken op en werd met de ziekenwagen naar het AZ West overgebracht, onder begeleiding van de mug”, vertelt kapitein Michel Willaert van de brandweer van Koksijde. Al snel werd duidelijk dat er geen levensgevaar was. “Wij hebben nog loshangende brokstukken verwijderd om verdere ongevallen te vermijden”, aldus de brandweerkapitein. Intussen had de politie Westkust de Strandlaan al afgesloten voor het verkeer.

Armbreuk

“Ik begrijpen niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren”, zegt de zaakvoerder van het bouwbedrijf nog. “We hadden stutelementen geplaatst onder de balkons die volgens de berekeningen 15 ton zouden kunnen dragen. Veel meer dus dan het werkelijke gewicht. Mogelijk is één van die stutelementen geplooid. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Ik ben vooral opgelucht dat onze werknemer er niet erger aan toe is. Een pak van mijn hart”, aldus de zaakvoerder nog. “Want ik heb hem daarnet aan de lijn gehad en hij was intussen een CT-scan ondergaan. Hij heeft een armbreuk opgelopen, dat wel. Maar het kon zomaar fataal zijn afgelopen. Hopelijk houdt hij er geen complicaties aan over.”

Werf in beslag genomen

Volgens Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de Politie Westkust, is het arbeidsauditoraat ingelicht en zal die het arbeidsongeval onderzoeken. “De werf is momenteel in beslag genomen. Ook onze dienst slachtofferhulp ging ter plaatse om de collega’s van de man op te vangen”, aldus Deburchgraeve. (BB)