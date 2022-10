Philip Caudron uit Torhout overlijdt bij arbeidsongeval in Haaltert

Philip Caudron (48) uit Torhout, zaakvoerder van het bouwbedrijf Phikrica, is dinsdagnamiddag in Haaltert terecht gekomen onder de arm van een kraan. Hij was een lading aan het lossen toen er iets mis ging en hij verpletterd werd door de kraan. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.

Philip Caudron (48) had zijn eigen aannemersbedrijf, een eenmanszaak, gespecialiseerd in de levering van bouwmaterialen en gevestigd in Torhout. De naam van zijn firma Phikrica verwijst trouwens niet alleen naar de beginletters van zijn voornaam, maar ook die van zijn echtgenote en twee kinderen.

De overleden ondernemer werkte op zelfstandige basis haast uitsluitend voor Alkern Vor, een betonbedrijf uit Roeselare dat contracten afsluit met zelfstandige bouwbedrijven en vrachtwagenchauffeurs. De verslagenheid in dat bedrijf is groot. “Alkern Vor verliest een collega, vriend en chauffeur”, luidt de boodschap op de Facebookpagina van het bedrijf.

Kraan

Philip Caudron was dinsdag aan het werk op een werf in Haaltert in Oost-Vlaanderen. De man moest er een lading lossen in de Bruulstraat toen er iets mis liep met de hydraulische leiding van de kraan. Hij raakte verpletterd onder het toestel en geraakte levensgevaarlijk gewond. De man werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed hij aan zijn verwondingen.

Philip Caudron was een verwoed beoefenaar van tafeltennis en een van de topspelers van tafeltennisclub TTC Koekelare.