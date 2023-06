Olievlekken op terrassen door ongeval met gekantelde heimachine

Op een bouwwerf langs de Brugsesteenweg in Veurne is op 5 juni een kraan omgevallen. Hierdoor werden de terrassen van aanpalende woningen besmeurd met olie.

De machine om heipalen in de grond te slaan, was pas aangekomen voor de start van de werken voor het nieuwe appartementencomplex VME Berkenhof op de hoek van de Brugsesteenweg met de Zannekinlaan toen het fout liep. Het gevaarte viel om en er was een grote kraan nodig om de heimachine weer recht te krijgen.

De bewoners van de aanpalende appartementen kregen van ERA Vastgoed Vandenbussche een brief in de bus. “Begin vorige week viel daar een hydrolyse kraan om waardoor er overal olievlekken terecht kwamen op de parking van onze VME. Ondertussen kregen we al van enkele bewoners de melding dat ze eveneens olievlekken hebben op hun terras en dit sinds afgelopen vrijdag. We zouden willen vragen aan iedereen om hun terras te inspecteren op olievlekken. Indien aanwezig vragen wij u om ons de nodige foto’s te bezorgen zodat wij dit kunnen doorgeven aan de verzekering alsook om dit te laten reinigen.”

Deze brief werd verstuurd naar alle eigenaars en huurders van inkom 41 en 39. (JT)