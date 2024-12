Nancy (57) sterft bij tragisch arbeidsongeval in Interwest: “Ze had altijd een glimlach op haar gezicht”

“Nancy was een crème van een vrouw. Ze kwam altijd met de glimlach werken. We zijn hier allemaal heel erg aangeslagen.” De directie van het maatwerkbedrijf Interwest in Veurne reageert in shock nadat poetsvrouw Nancy dinsdagochtend om het leven kwam bij een arbeidsongeval. De vrouw was er al vijftien jaar aan de slag.

Het tragische ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 10 uur in maatwerkbedrijf Interwest in de Werkplaatsstraat in Veurne. De Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditoraat onderzoeken de precieze gebeurtenissen nog, maar het tragische ongeval werd gefilmd. Nancy, een gewaardeerde poetsvrouw in het bedrijf, was aan de slag achter een opslagrek toen een heftruck aan de voorzijde een palet met vezelplaten voor isolatiewerken op dat rek legde. Een van de paletten viel van het rek en Nancy raakte bedolven. Er kon geen hulp meer baten. De vrouw laat twee zonen na, die zwaar aangeslagen zijn.

Crème van vrouw

Ook de dag nadien is het verdriet bij Interwest groot. “We stellen alles in het werk om dit drama samen te verwerken”, zegt de directie van Interwest. “Nancy werkte hier al vijftien jaar als poetsvrouw en logistiek ondersteuner. Altijd kwam ze met de glimlach werken, en altijd deed ze mensen lachen. Ze was hier dan ook erg graag gezien. Ze kwam graag werken, kreeg de nodige ondersteuning en was erg betrokken en dankbaar. Gewoon een crème van een vrouw eigenlijk. Haar overlijden hakt er dan ook erg zwaar op in. Daarom doen we al het nodige om haar collega’s bij te staan. Ook voor haar familie doen we het mogelijke. De relatie tussen Nancy en ons ging dan ook verder dan een pure werkgever-werknemerrelatie.”

Gesprekken

In het bedrijf komt werken vandaag pas op de tweede plaats. “Dinsdag al riepen we iedereen samen om te praten. Wie niet wou praten maar liever naar huis ging, mocht dat. Voor wie het wou gingen we ook individueel gesprekken aan, bij een koffietje. Zo vingen we de eerste shock op en voorzagen we opvang. We merken dat het verdriet groot is. Nancy was een warme vrouw, altijd goedlachs en super fijn om mee te werken. Maar ze was ook een heel goede mama. Onze gedachten zijn dan ook bij haar familie. We zullen haar nooit vergeten.” (JH)