MUG-Heli rukt uit nadat bouwvakker (24) van stelling valt in Ruddervoorde: toestand ondertussen stabiel

Woensdagnamiddag omstreeks 15.40 uur is een 24-jarige bouwvakker van een stelling van zo’n vier meter hoog naar beneden gevallen in Ruddervoorde. Zijn toestand zou ondertussen wel stabiel zijn. Het arbeidsongeval gebeurde op de Brouwerijsite, waar Danneels momenteel een aantal woningen aan het bouwen is.

Volgens een getuige zou de jongeman op een werfkast neergekomen zijn. Gezien de ernst van het van ongeval kwam naast de ziekenwagen van de Zone 1 ook de MUG-Heli ter plaatse. De jongeman kreeg de eerste zorgen ter plaatse toegediend. Rond 16.15 uur was zijn toestand stabiel en werd hij in een opblaasbare lichaamsspalk door de MUG-Heli overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Op de stelling was er wel een leuning aangebracht. (GST)