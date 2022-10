Man sterft nadat hij tussen twee betonnen platen terechtkomt

Een 47-jarige man uit Izegem is donderdagmiddag om het leven gekomen bij een arbeidsongeval op een bouwwerf in de Baronstraat in Emelgem. De man kwam tussen twee zware betonnen platen terecht.

Het ongeval gebeurde iets voor 14 uur langs de Baronstraat, vlakbij de rotonde. Daar wordt er momenteel werk gemaakt van enkele nieuwbouwwoningen. Een bouwvakker bevond zich op een grote aanhangwagen met daarop drie zware betonnen platen. De man wou waarschijnlijk de middelste van de drie platen aan een ketting van een kraan hangen, toen het plots helemaal verkeerd liep. Terwijl de man op een ladder stond, viel een van de platen plots om.

De arbeider kwam daardoor vast te zitten tussen twee platen. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een MUG-team snelden onmiddellijk ter plaatse om de man mogelijks nog te bevrijden uit zijn situatie. Collega’s van de arbeider probeerden nog met een kraan de platen te verplaatsen. Alle hulp kwam echter te laat. De Izegemnaar overleed ter plaatse. De politie sloot na het ongeval de omgeving van het arbeidsongeval af. De Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk start een onderzoek op naar wat er precies fout gelopen is.

Parket

“In Izegem is vandaag een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een werf”, laat het parket weten. “Een 47-jarige arbeider was aan de slag op een werf in de Baronstraat waar ze nieuwbouwwoningen aan het zetten zijn. Er stonden twee betonnen platen verticaal parallel opgesteld, hij bevond zich tussen de twee platen op een ladder. Toen een van de platen gemanipuleerd werd door een kraan, ging die aan het wankelen en kwam de arbeider klem te zitten. Hij overleed kort nadat de hulpdiensten waren gearriveerd. De bouwfirma waarvoor hij werkte, is van Zulte, het slachtoffer zelf is van Izegem.”