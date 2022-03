Man raakt vast bij werken: collega’s demonteren machine

De hulpdiensten moesten dinsdagochtend omstreeks 6 uur tussenkomen langs de Rumbeeksegravier in Roeselare voor een arbeidsongeval bij de firma Poco Loco. Een man was er vastgeraakt in een machine.

Een medewerker was er werken aan het uitvoeren bij een machine toen hij met zijn schouder en arm kwam vast te zitten. Enkele collega’s snelden onmiddellijk toe. De machine werd gedeeltelijk gedemonteerd.

Bij bewustzijn

Ondertussen snelden ook de Roeselaarse brandweer en een mugteam ter plaatse. Bij aankomst van de hulpdiensten zat de man niet meer geklemd. Onder begeleiding van de brandweer werd de man naar de ambulance gebracht. Hij werd gewond, maar bij bewustzijn afgevoerd naar AZ Delta in Roeselare.