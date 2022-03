Man raakt gewond tijdens nutswerken in Gullegemstraat in Wevelgem

Maandagnamiddag raakte een man gewond tijdens werken aan de nutsvoorzieningen in de Gullegemstraat. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. Een deel van de woningen in de straat zat een tijdlang zonder stroom.

“Een luide knal, de elektriciteit viel uit en we zagen een man met bebloed gezicht over straat strompelen!” Enkele buurtbewoners bekomen nog van de schrik nadat de hulpdiensten massaal ter plaatse werden geroepen. De oproep liet dan ook weinig aan de verbeelding over: een ontploffing bij werken aan de gasleiding.

“Van een ontploffing was geen sprake, van een ontlading dan weer wel”, klinkt het bij enkele verantwoordelijken van Fluvius ter plaatse. “Een onderaannemer was hier in de straat bezig met werken aan de nutsvoorzieningen, toen hij een koppeling van de hoogspanningskabels doorboorde. Er ontstond een kortsluiting die resulteerde in een steekvlam.”

Tweedegraads brandwonden

Volgens de buurtbewoners klauterde de arbeider nog zelf uit de put, waarop hij meters verder ineen zeeg. “Onze collega kreeg de vlam frontaal te verwerken, waardoor hij tweedegraads brandwonden opliep”, klinkt het nog. “De ogen werden echter niet geraakt en ook de vitale organen bleven onaangeroerd. Meer kunnen we er ook niet over zeggen.”

De technische eenheden van Fluvius kwamen eveneens ter plaatse. Een deel van de Gullegemstraat zat even zonder elektriciteit, maar dat euvel kon al snel worden verholpen.