Man raakt gewond na ongeval met betonplaat in Reninge

Tijdens werken aan een hangar op een boerderij in de Pereboom in Reninge (Lo-Reninge) raakte een man woensdagochtend gewond. De man zou even geklemd gezeten hebben onder een betonplaat.

De medische hulpdiensten werden woensdagochtend om 10.20 uur opgeroepen voor een incident op een hoeve aan de Pereboom in Reninge. Daar wordt momenteel met behulp van een grote kraan een nieuwe hangaar neergezet. Tijdens het monteren van een betonplaat zou er iets fout gelopen zijn. De man zou even geklemd geraakt zijn tussen de betonplaat en liep daarbij vooral verwondingen op ter hoogte van het gezicht en de borstkas. De man kon evenwel snel bevrijd worden door collega’s.

De medische hulpdiensten werden opgebeld. Een ziekenwagen snelde ter plaatse en vanuit het AZ Sint-Jan in Brugge vloog de MUG-heli over om de man de dringendste zorgen te verlenen. De helikopter landde op een maïsveld rechtover het bedrijf. Na verzorging ter plaatse werd het slachtoffer in de helikopter geplaatst en naar het ziekenhuis overgevlogen om zich te laten verzorgen. Of het om een arbeidsongeval gaat is niet duidelijk want er werd ter plaatse geen extra onderzoek meer verricht. (JH)