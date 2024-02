Man gewond nadat hij boor van 300 kilogram op zich krijgt in metaalbedrijf

Een man is woensdagmiddag gewond geraakt bij een arbeidsongeval in een metaalhandel in de Toevluchtweg in Nieuwpoort. Hij kwam er vast te zitten onder een werkstuk. “Het gaat om een grote boor van 300 kilogram zwaar om grondwerken mee uit te voeren. Maar gelukkig lijkt alles mee te vallen”, zegt de zaakvoerder.

De brandweer, medische hulpdiensten en politie werden woensdagmiddag om 16.20 uur opgeroepen voor een ongeval bij de metaalhandel in de Toevluchtweg in Nieuwpoort. Een man zat er geklemd onder een groot werkstuk en zat volgens de oproeper volledig vast. De hulpdiensten rukten meteen uit waarbij de brandweer opgeroepen werd voor een bevrijding. Maar nog voor de komst van de brandweer kregen ze een melding dat het slachtoffer reeds bevrijd was.

“We konden onze arbeider uiteindelijk zelf bevrijden”, zegt de zaakvoerder. “Een grote boor van 300 kilogram zwaar was losgekomen en rolde weg. Onze arbeider kreeg die boor op zich en zat geklemd met zijn voet tot aan de knie. We konden hem zelf bevrijden waarna de ambulanciers en MUG-dienst het overnamen. Daarna ging ik met hem mee naar het ziekenhuis. Op het eerste zicht lijkt alles mee te vallen.” De politie deed de vaststellingen. (JH)