Man bijna verpletterd door lift in Westwing Tower

Op het Westwing Park gebeurde er maandag ei zo na een zwaar arbeidsongeval. Een man was er aan het werk in een liftkoker van de Westwing Tower. Op een bepaald ogenblik kwam de lift in het gebouw echter plots naar beneden.

De man kon zich gelukkig nog snel verschuilen in een kleine veiligheidsruimte. De brandweer werd opgeroepen om de man uit zijn benarde situatie te bevrijden. De werknemer kwam met de schrik vrij en liep geen verwondingen op.

Vorig jaar gebeurde er in oktober een dodelijk werkongeval in het gebouw. Een 50-jarige Roemeense man uit Aalter maakte toen een dodelijke val in een liftschacht.