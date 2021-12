Man bedolven onder steenpuin tijdens werken

Bij een arbeidsongeval op de site Van Marke in Aalbeke is woensdag in de vooravond een persoon zwaargewond geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeert niet in levensgevaar. Een arbeidsauditeur werd aangesteld.

Op de bedrijventerreinen van Van Marcke, gelegen op de LAR-units in Aalbeke, zijn op dit ogenblik werken aan de gang. Het is op één van de werven dat het woensdag rond 17.30 uur fout liep. Toen een arbeider er aan de slag was in één van de putten, begaf de wand het waardoor de man werd bedolven door aarde en steenpuin. De brandweer werd opgetrommeld maar bij aankomst hadden enkele collega’s de man al uit zijn hachelijke positie kunnen bevrijden, door hem uit te graven met een kraan.

Arbeidsongeval

“Ik kan bevestigen dat het hier gaat om een arbeidsongeval”, verklaarde Thomas Detavernier, woordvoerder voor politiezone Vlas, nadien. “De man werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht maar hij verkeert niet in levensgevaar. Een arbeidsauditeur werd door onze diensten ter plaatse geroepen.”