Man (20) gereanimeerd na arbeidsongeval met hoogtewerker bij Galloo in Menen: toestand stabiel

Bij een vestiging van metaalverwerkend bedrijf Galloo in Ropswalle in Menen is een man in kritieke toestand afgevoerd. De toestand van de 20-jarige Wervikaan zou intussen stabiel zijn.

Volgens de info van de brandweer kwam de 20-jarige medewerker uit Wervik vast te zitten met een hoogtewerker. Hij was aan de slag in afdeling Menen 2, post shredder treatment in Ropswalle. Hij raakte gewond ter hoogte van de borst.

Toestand stabiel

De brandweer, mug en ambulance kwamen ter plekke. Zijn collega’s hadden hem dan al de eerste zorgen toegediend en startten de reanimatie. Volgens de politie is de man zijn toestand intussen gestabiliseerd.

Het parket stuurde een deskundige ter plaatse in opdracht van het arbeidsauditoraat. Die moet onderzoeken hoe het ongeval precies kon gebeuren. De familie van de man wordt bijgestaan door slachtofferhulp.