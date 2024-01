Man (19) gereanimeerd na arbeidsongeval met hoogtewerker bij Galloo in Menen: toestand stabiel

Bij een vestiging van metaalverwerkend bedrijf Galloo in Ropswalle in Menen is een man in kritieke toestand afgevoerd. De toestand van de 19-jarige Wervikaan zou intussen stabiel zijn.

Volgens de info van de brandweer kwam de 19-jarige medewerker uit Wervik vast te zitten met een hoogtewerker. Uit de eerste technische vaststellingen blijkt dat hij gekneld geraakte tussen de kooi van een hoogtewerker en profielen waaraan kabels moesten worden vastgemaakt. Hij was aan de slag in afdeling Menen 2, post shredder treatment in Ropswalle. Hij raakte gewond ter hoogte van de borst.

Toestand stabiel

De brandweer, mug en ambulance kwamen ter plekke. Zijn collega’s hadden hem dan al de eerste zorgen toegediend en startten de reanimatie. Volgens de politie is de man zijn toestand intussen gestabiliseerd.

Er komt een opsporingsonderzoek naar eventuele schendingen van de regelgeving op het werknemerswelzijn. Er kwam een sociaal inspecteur van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plaatse. De precieze omstandigheden en oorzaken van het ongeval worden nog in kaart gebracht. (JD/BR)