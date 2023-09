Landbouwer Wouter (36) zwaargewond na val door dak koeienstal nét voor Dag van de Landbouw: “Zijn wens is dat alles doorgaat”

De 36-jarige landbouwer Wouter Vandooren uit Koekelare raakte maandag zwaargewond na een val door het dak van zijn koeienstal. Wouter viel vier meter naar beneden en liep onder meer een open schedelbreuk en gebroken nekwervel op. Net zondag wordt op het bedrijf de dag van de Landbouw georganiseerd. “Nu blijkt dat Wouter volledig zal herstellen hebben we samen beslist om alles te laten doorgaan”, zegt zijn vrouw Katrien Vanparys. “Hij wou het zo.”

Wouter Vandooren (36) en Katrien Vanparys (38) runnen samen in de Moervijverweg in Koekelare een gemengd landbouwbedrijf, de Marelputhof. Het koppel heeft twee kinderen en krijgt hulp op de boerderij. Maandagochtend om 9.15 uur ging het echter verkeerd toen Wouter herstelwerken wou uitvoeren op het dak van zijn koeienstal. Niemand zag het ongeluk gebeuren, maar Katrien en zijn ouders waren snel bij Wouter.

Open schedelbreuk

“Wouter is op vier meter hoogte door een lichtstraat gevallen naar beneden tot op de roostering van de koeienstal”, zegt Katrien. “Zijn gsm viel daarbij door de roosters zodat hij niet zelf om hulp kon bellen. Gelukkig waren we in de buurt en snel bij hem. Hij viel zwaar op zijn benen en hoofd maar bleef bij bewustzijn. De MUG-helikopter landde op onze koer en bracht Wouter naar het AZ Delta in Roeselare. Hij liep zware verwondingen op bij zijn val: een open schedelbreuk, een gebroken nekwervel, een gebroken knie en verwondingen aan de elleboog. Intussen werd hij al geopereerd. Het was even bang afwachten maar de vooruitzichten zijn nu dat hij volledig zal herstellen. Uiteraard zal hij wel lange tijd moeten revalideren.”

Dag van de Landbouw

Een zware revalidatie komt in een druk draaiend en bloeiend landbouwbedrijf altijd ongelegen, maar net deze week is er extra veel activiteit in de Marelputhof want zondag neemt het bedrijf deel aan Dag van de Landbouw. “We twijfelden even of we dit zouden laten doorgaan, maar het was de uitdrukkelijke wens van Wouter dit wel te doen, dat zei hij eenmaal wat bij zijn positieven”, vervolgt Katrien. “We willen toen dat we gepassioneerde landbouwers zijn en er een toekomst voor ons is weggelegd. Ons bedrijf is een gemengd landbouwbedrijf: we hebben 200 melkkoeien maar leggen ons ook toe op akkerbouw. Hoofdzakelijk bloemkool en witte kolen en andere gewassen.”

Groenere toekomst

Het koppel zet sterk in op innovatieve technologieën om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en te werken aan een groenere toekomst. “Zo maken we gebruik van een pocketvergister”, legt Katrien uit. “De mest van onze koeien wordt zo omgezet in duurzaam biogas wat we kunnen gebruiken om stroom op te wekken. We zijn gepassioneerd in alles wat we doen en daarom vonden we het belangrijk om zondag te laten doorgaan. We willen onze passie overbrengen naar de bezoekers.” (JH)