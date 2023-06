Ladder schuift weg: medewerker ruimdienst raakt vast in regenput

De hulpdiensten werden dinsdagvoormiddag naar Wevelgem gestuurd nadat een man er vast kwam te zitten in een regenput. De combinatie van een alerte reactie en een snelle tussenkomst van de brandweer, zorgde ervoor dat de man er met de schrik van af kwam.

Geert, al jaar en dag aan de slag voor een gespecialiseerde reinigingsfirma, had als opdracht de regenputten van het woonzorgcentrum op het Elckerlycplein. “Bij het afdalen in de put, iets wat voor ons niet geheel ongewoon is, liep het mis”, blikt hij terug op de feiten.

Opnieuw aan het werk

“De ladder schoof plots van onder mijn voeten weg. Ik kon mezelf nog klem zetten door vast te houden aan enkele buizen maar de ladder was onbruikbaar. Godzijdank dat ik klem zat want mocht ik naar beneden zijn gevallen, dan was dat 4 meter diep en ging de smak heel wat onvergeeflijker geweest zijn.”

Op eigen kracht kon Geert niet uit de put, waarop de brandweer werd opgetrommeld. Ze slaagden erin de man uit zijn hachelijke positie te bevrijden, waarop hij opnieuw aan het werk ging. “Maar in die put? Daar kruip ik niet meer in!”