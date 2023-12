Koekelaarse landbouwer (54) stierf aan hartstilstand tijdens werken in varkensstal

De 54-jarige landbouwer die vorige week donderdag dood werd aangetroffen in zijn varkensstal in de Venneweg in Koekelare, stierf een natuurlijke dood. De autopsie die het parket liet uitvoeren bracht niets aan het licht. “Rudy overleed aan een plotse hartstilstand, zonder aanwijsbare reden”, zegt zijn vrouw.

Het was familie van de 54-jarige landbouwer Rudy T. die vorige week donderdagavond de hulpdiensten opbelden. Ze vonden de landbouwer in zijn een van zijn varkensstallen en de man gaf geen teken van leven meer. Een MUG-arts kon enkel de dood van de man vaststellen. Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen voor een zogenaamd incident met gevaarlijke stoffen, aangezien er mogelijk sprake was van aanwezige gassen in de stallen. Omdat de doodsoorzaak onduidelijk was werd het parket verwittigd. Dat opende een onderzoek en stelde een wetsdokter aan voor een autopsie.

Hartstilstand

“De autopsie leverde weinig op”, zegt Fien Maddens van het Brugse parket. “Er kon geen duidelijke doodsoorzaak vastgesteld worden maar er is in ieder geval geen sprake van tussenkomst van derden of andere oorzaken.” Het lichaam werd intussen vrijgegeven en de familie van de landbouwer werd op de hoogte gebracht. Zij kregen meer nieuws te horen.

“Rudy stierf aan een plotse hartstilstand terwijl hij aan het werk was”, zegt zijn vrouw Patricia. “Er was geen aanwijsbare reden voor de hartstilstand en dit komt onverwacht. We moeten nu heel wat regelen om het bedrijf draaiende te houden.”

Uitvaart zaterdag

Intussen werd ook de uitvaart van Rudy voorbereid. Die vindt komende zaterdag 9 december om 12 uur plaats in de Sint-Martinuskerk op het Concertplein in Koekelare. (JH)