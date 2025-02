Jonge tiener (17) sterft bij tragisch ongeval met landbouwvoertuig in Damme: “Hulp kon niet meer baten”

Een 17-jarige jongen is dinsdagavond om het leven gekomen bij een tragisch ongeval met een landbouwvoertuig in Sint-Rita bij Damme. De tiener – een landbouwerszoon – was thuis bezig met een landbouwvoertuig toen er een onderdeel loskwam en tegen zijn hoofd belandde. “De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten”, zegt korpschef Steve Desmet van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

De tiener was dinsdagavond nog even bezig op het landbouwbedrijf van zijn ouders. Omstreeks 18 uur liep het evenwel gruwelijk fout bij de manipulatie van een landbouwvoertuig. Een onderdeel kwam los en kwam tegen het hoofd van de jongeman terecht. Op dat moment was de rest van het gezin vlak in de buurt. Zij sloegen snel alarm, maar meteen was duidelijk dat de situatie zeer ernstig was. “Jammer genoeg overleed het slachtoffer ter plaatse”, zegt de korpschef.

Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren, werd er in samenspraak met het parket geen deskundige ter plaatse gestuurd. De dienst slachtofferhulp van de politie kwam de nabestaanden wel de nodige bijstand leveren. (MM)