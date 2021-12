Hulpgeroep aan camping IJzerhoeve komt van gewonde man in bedrijf

Bij de hulpdiensten liep dinsdagmiddag rond 14.15 uur een melding binnen over een man die om hulp schreeuwde ter hoogte van camping De IJzerhoeve in Sint-Jacobskapelle nabij Diksmuide. Uiteindelijk bleek het om een gewonde man te gaan in het naburige bedrijf Clarebout Potatoes.

Een vrouw die ‘s middags op de IJzerdijk ter hoogte van Camping IJzerhoeve in de Kapellestraat wandelde hoorde plots vanuit de verte hulpgeroep. De vrouw kon niet meteen zien waar er iemand in nood verkeerde maar ze vreesde dat er iemand ofwel in het water van Camping IJzerhoeve was terechtgekomen ofwel in de IJzer. Ze nam het zekere voor het onzekere en verwittigde de hulpdiensten.

Gewond aan hand

Zowel de politie als de brandweer reden ter plaatse maar zij troffen niemand aan. “Al gauw werd ons duidelijk dat er niemand op die plaats in nood verkeerde”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe van post Diksmuide. “We wisten immers dat de ambulance kort daarvoor was uitgerukt voor iemand die gewond was geraakt aan zijn hand bij Clarebout Potatoes. Dat ligt aan de overkant van de IJzer ter hoogte van de camping.”

“De wind blies ook in de richting van de camping. We namen contact op met de ambulanciers en zij bevestigden dat hun patiënt behoorlijk aan het schreeuwen was. Het was dus vrij duidelijk dat het geschreeuw van daar kwam. We deden nog een controle voor de zekerheid maar troffen niemand aan. De vrouw die de alarmcentrale verwittigde heeft er in ieder geval goed aan gedaan geen risico’s te nemen.” De brandweer kon dan ook gauw terugkeren.

