Honderden gezinnen zonder stroom in Kortemark, Koekelare en Ichtegem

Minstens enkele honderden gezinnen uit Kortemark, Koekelare en Ichtegem zaten maandag een tijdlang zonder stroom na een bizar incident. Een arbeider of aannemer sloeg rond 10.30 uur een piket in de grond maar doorboorde daarmee toevoerkabel voor een hoogspanningsleiding. “Er raakte daarbij gelukkig niemand gewond”, zegt Bart Wouters van Fluvius.

Het incident gebeurde maandagochtend rond 10.30 uur. Een arbeider of aannemer die aan het werk was op een terrein klopte er een piket in de grond maar lette daarbij niet goed op. “Een toevoerkabel voor een hoogspanningsleiding werd daarbij geraakt”, zegt Bart Wouters van Fluvius.

“Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In ieder geval vielen daarbij gelukkig geen gewonden want zoiets zou erger kunnen aflopen. Het leidde er wel toe dat heel wat cabines in de ruime omgeving van het incident afgesloten werden van het stroomnet. Dat was het geval in Koekelare, Kortemark en Ichtegem en diverse deelgemeenten.”

Stroomgroep ter plaatse

“Hoeveel gezinnen er getroffen werd is moeilijk te zeggen. Op sommige cabines is maar een afnemer aangesloten, zoals een bedrijf of boerderij. Bij sommige cabines in bijvoorbeeld een wijk gaat het om meerdere huizen. We vermoeden dat er zeker honderden gezinnen getroffen werden. De meeste van hen zaten ongeveer een uur zonder stroom. Onze mensen hadden in tussentijd hen opnieuw van stroom kunnen voorzien. Drie cabines konden niet opnieuw aangesloten worden. Het gaat om twee cabines in een wijk en een cabine waar een bedrijf op aangesloten is. Omdat dit niet snel opgelost kon worden, werd een grote stroomgroep ter plaatse gebracht zodat die afnemers in de namiddag ook opnieuw stroom hebben.” (JH)