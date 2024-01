“Hij herinnert er zich niets meer van”: Jordy (19) weer bij bewustzijn na arbeidsongeval in Menen

Jordy Dumoulin (19) raakte maandagmorgen zwaargewond na een arbeidsongeval in Menen. Collega’s van de firma Galloo reanimeerden hem, waarna hij werd afgevoerd. Intussen stelt hij het al bij al goed. “Hij heeft geen breuken en inwendige bloedingen, maar weet niet wat er gebeurde.”

Het begon als een dag zoals een andere. De 19-jarige Jordy Dumoulin uit Menen was maandag aan de slag bij recylagebedrijf Galloo. Hij werkt er intussen een jaar en vier maanden en versierde er ook een vast contract als elektricien. Maar maandag werd een helse dag voor hem. Omstreeks 11 uur raakte Jordy zwaargewond bij een arbeidsongeval.

Hoe het precies kon gebeuren, dat is nog onduidelijk. Volgens het Openbaar Ministerie dat de precieze omstandigheden onderzoekt, kwam de jongeman gekneld te zitten tussen de kooi van een hoogtewerker en profielen waaraan kabels moesten worden vastgemaakt. Jordy was in levensgevaar, zijn collega’s reanimeerden hem.

Toestand stabiel

Daarna werd hij in levensgevaar afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke. Al snel werd zijn toestand stabiel, intussen stelt de jongeman het beter. “In het begin staarde hij voor zich uit en sliep hij. Intussen is hij weer bij bewustzijn”, vertelt zijn mama.

Zelf weet hij ook niet hoe het kon gebeuren. “Hij denkt zelf dat hij ‘op zijn bek is gevallen’”, weet zijn mama. “Maar hij herinnert zich dus niks meer. Hij heeft gelukkig geen breuken en inwendige bloedingen, maar weet dus niet wat er gebeurde. Misschien is het wel beter dat hij het zich niet herinnert.”

Dankbaar

Hij en zijn ouders zijn alleszins dankbaar dat zijn collega’s meteen voor hem in de bres sprongen. “We willen hen nu wat geruststellen en onze dank betuigen. We hopen alleszins dat Jordy snel weer naar huis kan”, klinkt het.

Ook bij zijn werkgever is dat de hoop. “Dat is onze eerste prioriteit, uiteraard. Dat hij snel beter is en we hem hier weer mogen verwelkomen”, zegt Sylvie Sarlet van Galloo. “Daarnaast ondersteunen we ook zijn collega’s. We proberen hen op het vlak van welzijn bij te staan, samen met slachtofferhulp. Intussen analyseren we wat er is fout gelopen en stellen we alles in het werk om de veiligheid nog meer te verhogen.” (JD)