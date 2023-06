Op een bouwwerf langs de Brugsesteenweg in Veurne is deze namiddag een kraan omgeslagen.

De machine om heipalen in de grond te slaan, was pas aangekomen voor de start van de werken voor het nieuwe appartementencomplex VUE op de hoek van de Brugsesteenweg met de Zannekinlaan. Een grote kraan is bezig met het rechtzetten van het gevaarte. De heimachine beschadigde geen aanpalende gebouwen.( JT)