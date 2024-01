Gevel van woning in Jabbeke weggeblazen door gasontploffing tijdens verbouwingen

Vrijdagmiddag is in de Boekweitstraat in Jabbeke de gevel van een woonhuis weggeblazen door een ontploffing. In het pand waren verbouwingen aan de gang. Er vielen geen slachtoffers.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Even na 15 uur weerklonk een luide knal die de buurt opschrikte. In een woonhuis waar momenteel verbouwingswerken aan de gang zijn, deed zich een ontploffing voor. De bewoner was er aan het werk en had een verwarmingstoestel aangestoken om de ruimte op te warmen. Toen hij in het tuinhuis was, ontplofte de zaak.

Vermoedelijk is er door gasophoping en een vonk een ontploffing ontstaan. Door de schokgolf werd de voor- en zijgevel deels weggeslagen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de stabiliteit van de woning te onderzoeken en de schade op te meten. Ook Fluvius kwam ter plaatse om de nutsvoorzieningen te controleren. Vermoedelijk zal de woning wind en waterdicht dienen gemaakt.

De betrokken woning is onbewoonbaar verklaard, de twee aanpalende woningen niet. Het parket heeft geen deskundige aangesteld, omdat de oorzaak duidelijk accidenteel is.