Elektriciteitspaal breekt af na ongelukkig kraanmanoeuvre in Zwevezele

De brandweer werd donderdagochtend omstreeks 9 uur opgeroepen voor een opmerkelijk voorval langs de Kortrijksteenweg in Zwevezele.

Een medewerker van een afbraakfirma uit Moorslede was er ’s ochtends aangekomen met zijn oplegger met daarop een kraan. De man was van plan om langs de drukke verbindingsweg een werk uit te voeren, maar plots liep het verkeerd. De kraan raakte een elektriciteitspaal. Die knakte af waardoor de elektriciteitskabels op de kraan kwamen te liggen.

Brandweer snelt ter hulp

De medewerker, die op dat ogenblik in de kraan zat, bleef rustig en nam geen risico’s. Hij bleef in de kraan zitten. De brandweer snelde ter plaatse en verwijderde de elektriciteitskabels van de kraan zodat de man veilig weer naar buiten kon. Netbeheerder Fluvius werd op de hoogte gebracht van het voorval. In afwachting van de aankomst van een medewerker en de herstellingswerken bleef de Kortrijksteenweg afgesloten tussen de Schoolstraat en de Pastorijstraat.