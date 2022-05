Eén jaar nadat stagiair Robbe uit Oostduinkerke stierf door elektrocutie op stageplaats in Veurne kan familie geen rust vinden

Het is vandaag, dinsdag, precies één jaar geleden dat de 18-jarige Robbe Vandecasteele uit Oostduinkerke bij een tragisch ongeval door elektrocutie overleed op zijn stageplaats in chocoladebedrijf Baronie in Veurne. Voor zijn ouders, broer en familie een heel moeilijk jaar want het onderzoek loopt nog steeds. “We hebben héél veel vragen, maar geen antwoorden. Door die onzekerheid kunnen we geen rust vinden”, zeggen papa Bart en mama Anja.

Op maandag 10 mei 2021 was Robbe, student elektrische installaties in ’t Saam Campus Cardijn in Diksmuide, bezig aan zijn laatste stagedagen. Mama Anja stond hem om 16.15 uur op te wachten op de parking maar Robbe daagde niet op.

Nog geen duidelijkheid

Plots stoven de hulpdiensten de parking van Baronie op. Anja bleef wachten en hoorde plots dat haar zoon Robbe door twee collega’s levenloos was aangetroffen.

De stagiair lag in een klein gebouwtje waar de elektrische installatie staat, naast de fabriek. Vandaag is het één jaar later en is het voor de ouders nog steeds niet duidelijk wat er precies gebeurde.

Elke nacht wakker

“Het was een loodzwaar jaar”, zuchten papa Bart en mama Anja, beiden 46 jaar. “We hebben 1.001 vragen, maar nog steeds geen énkel antwoord. Wat was Robbe aan het doen? Was hij daar alleen? Wat liep er fout? We wéten niets. Die onzekerheid knaagt enorm. Zolang we geen antwoorden kennen, kunnen we geen rust vinden, dat voelen we aan. Elke nacht is er wel iemand van ons die wakker schrikt en zich vragen stelt.”

“Het was aan de ene kant een lang jaar, waarin we in het begin geleefd werden en met een immense papiermolen te maken kregen. Anderzijds lijkt het de dag van gisteren. Zeker op speciale momenten, zoals Robbes verjaardag op 8 augustus, is het extra moeilijk. Traditioneel is er dan een barbecue bij zijn oom Joeri. We zijn geweest, maar het gemis om Robbe was enorm. Of met kerst, met Moederdag is het gemis groot.”

Praatgroep in Brugge

Mama Anja haalt kracht uit een praatgroep die ze volgt in Brugge, papa Bart werkt parttime en hervatte zijn karate. “Het is zo’n dubbel gevoel: hij kan er zijn gedachten verzetten, maar mist Robbe énorm op de mat. Gelukkig heeft hij nu iets om naar uit te kijken: begin juni gaat hij samen met zoon Tibo (13) op stage in Duitsland. Dat zal deugd doen.”

De ouders kunnen het niet wegsteken: ze kijken samen met hun advocaat Dirk Dawyndt énorm uit naar het onderzoek van het arbeidsauditoraat. “Ik begrijp die mensen volledig en probeer hen op de hoogte te houden”, zegt arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Grondig onderzoek

“Dergelijke onderzoeken zijn bij ons prioriteit en worden grondig gevoerd. Maar er zijn veel actoren bij betrokken: de mensen van Toezicht welzijn op het werk, een technisch deskundige, het bedrijf, de school en meer. Eind april gebeurden normaal de laatste verhoren. Het is nu wachten op een verslag van de deskundige waarna we duidelijkheid krijgen. Of er fouten zijn gemaakt en er eventueel een vervolging komt is nog niet duidelijk.”

En dus moeten de ouders blijven afwachten. “Zo’n onzekerheid wens je je ergste vijand niet toe. Het duurt allemaal erg lang maar aan de andere kant zijn we ook tevreden dat het onderzoek grondig gevoerd wordt. Want dit soort drama zou nooit meer mogen gebeuren”, besluiten ze. (JH)