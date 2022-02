Dertiger valt vier meter diep in bouwput op werf in Dentergem

Een arbeider viel dinsdagochtend in een diepe bouwput op een werf in de Brugstraat in Dentergem. Twee collega’s snelden hem te hulp en alarmeerden de nooddiensten. De brandweer kon met behulp van een bouwkraan het slachtoffer uit de put redden. De dertiger werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.

Op een bedrijventerrein in de Brugstraat worden er momenteel grote grondwerken uitgevoerd. Iets voor 10.00 uur op dinsdag 15 februari maakte een arbeider er een harde smak in een bouwput.

De dertiger viel vier meter naar beneden en kermde het uit van de pijn. Zijn collega’s reageerden alert en alarmeerden meteen de hulpdiensten. Nadien daalden ze af in de put om het slachtoffer bij te staan.

Stabiel

De brandweer kwam ter plaatse en kon de dertiger voorzichtig uit de put hijsen. De draagberrie werd met behulp van een bouwkraan uit de werfput gehaald. Het slachtoffer kreeg de eerste zorgen toegediend in een ambulance en werd nadien afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zijn toestand is volgens de hulpdiensten stabiel. De politie laat verder weten dat er een onderzoek geopend is naar de omstandigheden van de val, maar alles wijst op een spijtig accident.

(LV)