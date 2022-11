Britse piloot na noodlanding op akker op grens van Damme en Brugge: “Plots brak de schroef af”

Stress? Neen hoor, ik bleef de hele tijd rustig.” John Zarno (72) vertelt het alsof er niks is gebeurd, maar nauwelijks een kwartier eerder moest de man een noodlanding maken met zijn sportvliegtuig. Hij eindigde in de velden op de grens van Brugge en Damme. En zijn verhaal? Dat deelt hij graag. “My ten minutes of fame in Belgium”, glimlacht John. “En de politie zal me wel een lift geven zeker?”

Heel wat mensen wreven zich woensdag omstreeks 16 uur een paar keer in de ogen. Op de grens van Brugge en Damme zagen ze een vliegtuig langzaam zakken … aan een parachute. De 72-jarige piloot was bezig aan een noodlanding, maar wist perfect wat hij deed, getuigt John Zarno (72) zelf. “Ik was onderweg van Duitsland naar Engeland, toen ik plots vibraties voelde aan het vliegtuig. Ik wist dat er iets fout was en vroeg aan de verkeerstoren van de luchthaven Oostende of ik daar mocht landen. Alleen: zo ver raakte ik niet. Mijn propeller (de schroef vooraan het vliegtuig, red.) brak volledig af. Toen wist ik: ik moet een plek zoeken voor een noodlanding.”

De Britse piloot zocht in korte tijd een geschikte plek om te landen en had daarbij het geluk zich in een landelijke omgeving te bevinden. “Ik zag de velden en startte de procedure voor een noodlanding. Want eenmaal de parachute open springt, kan je het vliegtuig niet meer besturen.”

John zegt het met een cool alsof hij net een doordeweekse dag achter de rug heeft. “Ik ben getraind op zo’n situaties, al hoop je natuurlijk altijd om het niet nodig te hebben. Maar ik ben ongedeerd, dat is het belangrijkste.” De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar van enig gevaar bleek geen sprake meer na de noodlanding.

Serieuze knal

Blijft de vraag: wat denkt iemand op het moment dat zijn vliegtuig aan een parachute bengelt? “Stress? Neen, dat had ik niet”, verbaast John. “Zoals ik al zei: ik ben erop getraind. In de lucht denk je vooral of je alles goed hebt gedaan. En dat bleek het geval te zijn. Het was een serieuze knal bij het neerkomen, maar ook daar was ik op voorbereid. Eind goed, al goed, zeg maar. And now I had my ten minutes of fame in Belgium”, glimlacht John.

De politie van Brugge kwam ter plaatse, maar moest wachten op de luchtvaartpolitie. Zij moeten de nodige vaststellingen doen, al was dat geen evidentie omdat het snel donker werd. En John? Die belde ondertussen wat verder rond. “Can the police bring me somewhere?” sprak hij de aanwezige agenten aan. En de politie ging daar graag op in. “Normaal was ik deze tijd al in Engeland geweest. Ik vlieg sinds 2006 en had nooit eerder problemen met dit vliegtuig. Wat er fout liep, zal moeten blijken. Maar dat ik opnieuw zal vliegen? Dat is zeker!”, besluit John. (MM)