Brandweer moet zwaargewonde Pool uit smeerput tillen

De hulpdiensten moesten dinsdag kort voor de middag uitrukken naar de Wijngaardstraat. Daar raakte een Poolse arbeider ernstig gewond na een val in een smeerput.

Langs de Wijngaardstraat, in het centrum van de stad, is men momenteel volop bezig met de afbraak van een oude garage. Daarbij liep het dinsdag plots even mis. Een Poolse arbeider viel in de voormalige smeerput. Een dergelijke put wordt gebruikt door garagisten om herstellingswerken uit te voeren aan de onderkant van wagens.

Anderhalve meter

De Pool viel zo’n anderhalve meter naar beneden. De hulpdiensten konden de man snel uit zijn benarde situatie tillen. De twintiger werd ernstig gewond, maar bij bewustzijn, overgebracht naar het ziekenhuis.