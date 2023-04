Brandweer kan varken van 250 kilogram redden in Gijverinkhove

Stevige opdracht voor de brandweer van Lo-Reninge en de leden van het dierenreddingsteam (DRT) van zone Westhoek zaterdagochtend. De brandweer moest een stevig varken van liefst 250 kilogram zwaar uit een mestput redden in Gijverinkhove (Alveringem). Er werd een constructie voor gebouwd en de hele reddingsoperatie duurde een drietal uren.

Rond 7.30 uur zaterdagochtend merkte een landbouwer in de Lostraat in Gijverinkhove op hoe een van zijn zeugen door het rooster van de mestput in de stal was gezakt. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel want het gaat om een recente stal met nieuwe roosters. Toch was een van de roosters waar een varken op stond gekipt en viel het dier naar beneden in de mestput. Het ging dan nog eens om een volgroeide zeug: een stevig varken van liefst 250 kilogram zwaar. Onbegonnen werk voor de landbouwer én voor de brandweer om het dier met verenigde spierkracht naar boven te krijgen.

Dus werd de hulp ingeroepen van een speciale dierenreddingsteam (DRT) van Brandweer Westhoek. In de stal werd een box deels gedemonteerd om meer plaats te hebben. Daarna werd een constructie opgezet met een brug, katrol en een lier om het varken zo naar boven te hijsen. Eerst kwam nog een dierenarts ter plaatse om het varken een kalmeringsspuitje te geven zodat de operatie vlotter zou verlopen. Uiteindelijk kon het dier door het kleine gat naar boven worden gehesen. De zeug kreeg nog een check-up maar maakt het goed. De reddingsoperatie zelf ging uiteindelijk vlot maar de hele interventie, inclusief alles opzetten en het ruimen van materiaal, nam toch een drietal uren in beslag. (JH)