Boete van 400.000 euro voor staalplatenproducent Joris Ide in Zwevezele na dodelijk arbeidsongeval

De Brugse strafrechter heeft staalplatenproducent Joris Ide in Zwevezele voor een dodelijk arbeidsongeval veroordeeld tot 400.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Een 58-jarige man uit Denderleeuw raakte gekneld toen de machine tijdens werken plots in gang schoot. Een Antwerpse onderaannemer kreeg 200.000 euro boete, eveneens voor de helft met uitstel.

Het slachtoffer was op 9 augustus 2019 voor onderaannemer Techni Masters aan de slag bij staalplatenfirma Joris Ide in Zwevezele. Tijdens onderhoudswerken schoot een stilgelegde machine plots toch in gang. De arbeider raakte gekneld en overleed ter plaatse. Twee collega’s konden op tijd wegspringen, waardoor ze slechts lichte verwondingen opliepen.

Al eerdere incidenten

Het arbeidsauditoraat hekelde het gebrekkige veiligheidsbeleid van de beklaagden. Na het ongeval bleek bij een controle dat liefst 37 procent van de machines niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Bij de machine in kwestie ging het bijvoorbeeld om het ontbreken van een noodprocedure. Bovendien was Joris Ide pas veroordeeld nadat een arbeider in 2015 zijn hand had verloren in een pletwalsmachine. In 2006 overleed een arbeider toen een rol staal van duizend kilogram op hem belandde. In die omstandigheden vorderde de arbeidsauditeur niet enkel een geldboete maar ook zes maanden sluiting, weliswaar met uitstel en gekoppeld aan voorwaarden.

400.000 euro boete

De advocaten van beide bedrijven vroegen over de ganse lijn de vrijspraak. Volgens de verdediging schortte er niets aan de gloednieuwe machine. Daarnaast werd opgemerkt dat het slachtoffer een ervaren technicus was. De raadsman van Techni Masters stelde daarom dat de man en zijn collega’s wellicht een inschattingsfout maakten.

De rechter veroordeelde staalplatenproducent Joris Ide uiteindelijk tot 400.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Techni Masters kreeg 200.000 euro boete, eveneens voor de helft met uitstel. “Een cowboymentaliteit heeft geen plaats in een modern bedrijf en heeft in dit geval tot een tragedie geleid”, klonk het in het vonnis.