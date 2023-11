Arbeidsongeval in waterproductiecentrum De Blankaart: man valt in put filterinstallatie

Bij een arbeidsongeval in waterproductiecentrum De Blankaart in Woumen bij Diksmuide is een arbeider deze middag gewond geraakt. De man viel in een put van een filterinstallatie en moest door de brandweer geëvacueerd worden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. “De evacuatie uit de put lukte probleemloos, maar het slachtoffer via de wenteltrappen naar buiten brengen vergde meer werk”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag om 13.15 uur op de site van het waterproductiecentrum De Blankaart in de Noordbroekstraat in Woumen bij Diksmuide. Wat er precies gebeurde is onduidelijk. Een arbeider, vermoedelijk een aannemer, bleek er gevallen te zijn in een put van drie meter diep. Of de man ook zelf drie meter diep viel of in de put zelf ten val is gekomen is onduidelijk. In ieder geval bleek hij immobiel te zijn in de besloten ruimte en drong een evacuatie zich op. De man was weliswaar bij bewustzijn maar leed pijn en moest snel uit de put worden gehaald. Daarom werd de brandweer van Houthulst-Merkem samen met een ziekenwagen en de MUG-dienst ter plaatse gestuurd.

Evacuatie via wenteltrap

“We reden ter plaatse om de man uit de put te bevrijden”, zegt brandweerkapitein Lode De Keyser van post Houthulst-Merkem. “In de put, een ruimte waar een grote filterinstallatie zit, was gelukkig voldoende manoeuvreerruimte om te werken. Eerst onderzocht een MUG-arts het slachtoffer om te kijken of hij voldoende stabiel was voor transport. Dat bleek het geval waarna we het slachtoffer in een vacuümmatras stopten en daarna op de brancard. De redding uit de put verliep zeer snel. Daarna moesten we het slachtoffer nog via een wenteltrap tot op de tweede verdieping brengen en dat was wel moeilijker. Daar konden we een raam openen tot op het platte dak van de verdieping om het slachtoffer tot slot met de ladderwagen naar beneden te brengen tot bij de ziekenwagen.”

Wateroverlast

De redding nam uiteindelijk ongeveer twintig minuten tijd in beslag. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en volgens de eerste vaststellingen zou hij niet in levensgevaar verkeren. Het is ook nog niet helemaal duidelijk of de politie verder onderzoek moet verrichten naar een arbeidsongeval en ter plaatse moet komen. De brandweer raakte uiteindelijk ook vlot tot aan De Blankaart, ondanks het feit dat verschillende wegen in de buurt te kampen hebben met wateroverlast (JH)