Arbeider zwaargewond na val tijdens controle rioolput in Roeselare

Dondermiddag is een arbeider zwaargewond geraakt tijdens een controle in een rioolput van een waterzuiveringsstation van een woonzorgcentrum in Roeselare. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet langer in levensgevaar, zo meldt het arbeidsauditoraat.

Twee werknemers deden een controle in een rioolput van een waterzuiveringsstation na het uitvoeren van een herstelling. Op dat moment liep het mis.

“Een werknemer verloor het bewustzijn en viel verder in de put. Zijn collega probeerde hem te redden maar raakte zelf bevangen”, aldus het arbeidsauditoraat. “Hij werd opgemerkt door een ergotherapeut van het woonzorgcentrum.”

Slachtoffer gereanimeerd

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden het slachtoffer. De man werd in bijzonder kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is donderdagavond niet langer in levensgevaar. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het arbeidsongeval. Het aanwezige werkmateriaal en de persoonlijke beschermingsmiddelen worden nagekeken. Ook een sociaal inspecteur van de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk kwam ter plaatse.