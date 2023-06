Arbeider raakt gewond na explosie bij werkzaamheden in Brugge

Op de site – waar tegen 2025 het museum Brusk moet verrijzen – is dinsdagochtend één arbeider gewond geraakt na een explosie.

De werkmannen waren omstreeks 10 uur bezig met grondboringen, toen er plots een kleine explosie gebeurde. Door de drukgolf raakte een arbeider gewond. Hij werd voor verzorging afgevoerd. Nazicht leerde dat er een hoogspanningsleiding was geraakt bij het boren. De politie deed de nodige vaststellingen en de brandweer deed een controle van de site om zeker te zijn dat alles veilig was. Een deel van de stroomvoorziening naar onder andere het museum viel uit. Het is onduidelijk hoelang de hinder zal aanhouden.