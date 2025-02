Even na 12 uur zaterdag gebeurde op een werf in de Parklaan in Sint-Michiels, Brugge, een arbeidsongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwam een arbeider in de bouwput van de werf terecht. De hulpdiensten versterkt door het klimteam van de brandweer kwamen ter plaatse. Hoe de arbeider in de drie meter diepe put belande zal het onderzoek moeten uitwijzen. Hij werd met behulp van de ladderwagen naar boven gebracht en met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.