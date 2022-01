Arbeider (41) sterft tijdens werken aan chassis van tractoraanhanger bij Dezeure in Beauvoorde

Op het bekende bedrijf Dezeure in Beauvoorde bij Veurne gebeurde maandag kort na de middag een dodelijk arbeidsongeval. Een 41-jarige arbeider raakte in de problemen in een chassis van een aanhanger voor een tractor en kreeg wellicht iets tegen zijn hoofd. “We zijn allemaal erg aangeslagen”, reageert zaakvoerder Siel Himpens.

Het dodelijke arbeidsongeval gebeurde rond 13.30 uur in het bekende familiebedrijf Dezeure in de Izenbergestraat in Beauvoorde. Het bedrijf telt 45 werknemers is een autoriteit in het maken van aanhangers voor landbouwer, industrie en transport en is bekend tot buiten de landsgrenzen. In een loods achteraan het bedrijf liep het plots verkeerd. Een collega vond rond dat uur het levenloze lichaam van een 41-jarige arbeider, die van Limburg afkomstig is, maar al een tweetal jaar in de kuststreek woont. De man bleek in het chassis van een grote aanhanger te zitten.

Wat er precies gebeurde is nog onduidelijk. Eerst werd gedacht dat de arbeider onder het chassis was verpletterd, maar dat klopt niet. Hij zat wel levenloos in het chassis waar hij aan het werken was. Hij was op dat ogenblik alleen, niemand zag het ongeval gebeuren. Omdat de man zware verwondingen aan het hoofd had, is het vermoeden dat hij geraakt werd door iets tijdens het werk. Wellicht voerde hij een verkeerde handeling uit. De opgeroepen brandweer, noch de mugartsen konden de man nog helpen. “Het arbeidsauditoraat werd verwittigd dat de dienst toezicht op het welzijn op het werk ter plaatse stuurt”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Er komt ook een wetsgeneesheer langs. Onze politiediensten staan in voor de het bijstaan van de aangeslagen werknemers.”

Preventieadviseur aanwezig

Ook Siel Himpens (40), een van de medezaakvoerders van Dezeure was aanwezig in het bedrijf en ging kijken. “We laten het onderzoek over wat er gebeurde over aan de bevoegde diensten”, zegt Siel. “We begrijpen op dit ogenblik niet wat er kon gebeuren. Normaal kan zoiets niet gebeuren. Het chassis van de aanhanger staat op een brug en was niet weggeschoven. Er was ook niets kapot. De brug was zelfs deze ochtend nog gekeurd en de preventieadviseur was nog aanwezig in het bedrijf. We hebben twee mensen die volop bezig zijn met preventie. Ook wij vragen ons af wat er gebeurd is.”

Eerste dodelijk arbeidsongeval

Los van het onderzoek benadrukt Siel dat vooral het menselijke aspect het bedrijf raakt. “We bestaan meer dan 50 jaar en dit is bij mijn weten het eerste dodelijke arbeidsongeval”, zegt Siel. “We zijn hier allemaal zwaar aangeslagen. We beslisten meteen om de werken in het hele bedrijf stil te leggen en starten zeker vandaag en misschien wel langer niet meer op. We hebben nu nood om bij elkaar te zijn en te praten. Dat doen we met iets te drinken in de refter. Er is een hechte sfeer en we blijven ook een echt familiebedrijf. De man zelf werkt sinds 2019 bij ons en was een gerespecteerde werkkracht. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie.”

Het onderzoek van het ongeluk is in handen van het arbeidsauditoraat. (JH)