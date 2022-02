Arbeider (23) uit Veurne is al terug thuis na val van acht meter van ingestort balkon

De 23-jarige arbeider uit Veurne die woensdag een val van acht meter maakte nadat drie balkons instortten op een bouwwerf in Koksijde mocht s’ avonds het ziekenhuis al verlaten. Hij liep een armbreuk en enkele gekneusde wervels op. “We kunnen echt wel spreken van een goeie engelbewaarder”, zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

Het arbeidsongeval gebeurde woensdagmiddag rond 13.30 uur op een werf in de Strandlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde. Bij het verankeren van drie balkons in prefab beton stortte het balkon op de derde verdieping plots in. De 23-jarige arbeider stond op dat balkon en maakte een val van acht meter.

Hij kwam tussen de betonnen brokstukken op de begane grond terecht. Hij werd bevrijd door de brandweer en kreeg de eerste zorgen van een mug-arts. Hij werd naar het AZ West gebracht maar daar bleek hij gelukkig niet zwaargewond te zijn.

Slachtofferhulp voor alle werknemers

“Hij stelt het inderdaad redelijk goed”, zegt Kim Dejonghe die samen met haar man bouwbedrijf FS Workx runt. “Het is een grote opluchting voor iedereen. Hij liep een armbreuk en enkele gekneusde wervels op. Dat is wel pijnlijk, maar normaal komt alles goed. Hij is wel fel onder de indruk van de gebeurtenissen.”

“Woensdagavond hebben we hem nog thuis bezocht en er op aangedrongen dat hij met slachtofferhulp van de politie zou spreken. Ook zijn vriendin vond dat een goed idee. Hij aarzelde eerst maar stemde toch toe. We hebben slachtofferhulp gevraagd om al onze medewerkers te contacteren. Hun welzijn staat voorop.”

“Woensdagavond zijn we ook nog met hen samen gekomen en donderdagochtend gingen we langs op de werven om te zien hoe het met iedereen ging. Onze jonge arbeider zal wellicht een tijdje uit zijn maar dat is het minst van onze zorgen. Sowieso is het in onze sector al niet makkelijk met corona maar we zien toch dat onze klanten daarvoor begrip opbrengen.”

Goeie engelbewaarder

Na het arbeidsongeval stuurde het Arbeidsauditoraat de Dienst Toezicht Welzijn op het Werk en een technisch deskundige ter plaatse. “Zij stapten donderdagochtend af”, zegt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere.

“Enerzijds wordt er onderzocht of alle veiligheidsvoorschriften nageleefd werden en anderzijds zoeken we ook naar de oorzaak van het instorten van dat balkon. Er is sowieso een oorzaak, maar het is nog veel te vroeg om te stellen of er fouten zijn gebeurd. Dat hoeft ook niet, want het kan ook zijn dat dit ongeval totaal onvoorzienbaar was. We wachten daarvoor op het verslag van de deskundige.”

“In ieder geval is het wonder bij wonder dat die arbeider slechts een armbreuk opliep. Hij heeft een goeie engelbewaarder, dat is zeker.”

(JH)