1.624 arbeidsongevallen op de weg in 2022

In 2022 werden er in West-Vlaanderen 1.624 arbeidsongevallen op de weg geregistreerd, dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s). De cijfers werden opgevraagd door provincieraadslid Martine Vanryckeghem (Open VLD), die zich afvroeg hoeveel van die ongevallen gebeurden bij personeelsleden van het provinciebestuur.

Het gaat zowel over woon-werkverplaatsingen als verplaatsingen tijdens de diensturen. “In 2022 vonden er in heel Vlaanderen 9.404 arbeidsongevallen op de weg plaats, waarvan 1.624 in West-Vlaanderen. Dat zijn er 300 meer dan in 2021. Ook zijn er steeds meer fietsers betrokken bij deze ongevallen. Neemt de Provincie preventieve maatregelen om dit cijfer naar beneden te halen?”, wou Martine Vanryckeghem graag weten.

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu liet weten dat de situatie binnen het provinciebestuur – gelukkig – best meevalt. Tijdens het woon-werkverkeer met de wagen gebeurden er in 2023 slechts 11 ongevallen, tegenover 7 in 2019. Het aantal fietsongevallen verdubbelde echter (van 5 naar 10) in die vier jaar tijd. “We moedigen mensen steeds meer aan om met de fiets naar het werk te komen, maar dan moeten we er inderdaad wel voor zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Elk jaar organiseren we verschillende opleidingen met oog op preventie, vorig jaar namen daar 50 medewerkers aan deel. Ook dit jaar staan er dergelijke sessies op de planning”, meent de gedeputeerde.