Arbeiders stoten op bommen en granaten uit Eerste Wereldoorlog in Moorsele: “Dachten eerst dat het een steen was”

Op een verkaveling van SW+ in de Wagenbrugstraat in Moorsele, bij Wevelgem, stootten arbeiders van de firma Degrovan uit Ooigem woensdagavond op een fosforgranaat. DOVO kwam donderdagmorgen ter plaatse. Uiteindelijk bleek dat er veel meer dan één bom verscholen zat onder de grond.

“We waren aan het graven, zo’n 60 centimeter onder de grond, en hoorden een geschraap. We dachten eerst dat het een steen was”, zegt een helft van het olijke duo dat voor de firma Degrovan uit Ooigem de schrik van hun leven opliep. “Toen ik iets dichter keek, zag ik dat het om een bom ging. Onze baas heeft dan meteen de hulpdiensten opgetrommeld.”

DOVO ter plaatse

Het tweetal was woensdag aan het graven op een verkaveling in de Wagenbrugstraat in Moorsele waar SW+ een groot woonproject aan het bouwen is. Donderdagmorgen kwam ontmijningsdienst DOVO ter plaatse om de fosforgranaat onschadelijk te maken. “Uiteindelijk ging het om twee handgranaten. Door de erosie kwam de fosfor in contact met zuurstof en dat zorgt voor schadelijke rook.”

De fosforgranaten werden ter plaatse uitgerookt. Naast de handgranaten werden ook nog een vijftal obussen gevonden. “Die nemen we mee naar Poelkapelle om gecontroleerd te laten ontploffen”, klinkt het. “Het zijn bommen van verschillende nationaliteiten, die wellicht na de Eerste Wereldoorlog samen in een put werden gegooid. Dat was toen gebruikelijk.”

Omgeving even afgesloten

Tijdens het onschadelijk maken, zorgde de brandweer ervoor dat een deel van de straat werd afgesloten. Tien omwonenden moesten ramen en deuren sluiten en mochten hun woning niet verlaten. Na een goed uur werd de omgeving terug vrijgegeven.

De arbeiders mochten ook meteen waar aan de slag. Wel iets voorzichtiger, want het vermoeden dat er nog munitie zal opduiken is groot. DOVO blijft dan ook ter plaatse voor moest dat het geval zijn. Dat er bommen gevonden worden in Moorsele is niet verwonderlijk. In de gemeente werd er namelijk in 1917 een militair vliegveld aangelegd.

Ook fosforgranaat in Ieper gevonden

Opvallend: donderdagmorgen stootten enkele arbeiders in Ieper ook op een fosforgranaat. Daarbij werden vier van hen overgebracht naar het ziekenhuis met ademhalingsklachten. De situatie is er ondertussen opnieuw veilig verklaard door DOVO. (JDr/MB)