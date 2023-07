Appartementsbewoners in shock na fatale valpartij tachtiger in Blankenberge

De bewoners van een appartementsgebouw langs de Franchommelaan in Blankenberge zijn in shock na de dodelijke valpartij van een tachtiger vrijdagavond. Om een onbekende reden viel de 82-jarige Hubert D.W. van zijn balkon op de zesde verdieping naar beneden. Alle hulp kwam te laat. “Hij was slechtziend maar ging nog dagelijks wandelen met zijn hondje”, zucht een buurvrouw.

Hubert D.W. en zijn echtgenote Christiane K. verhuisden enkele jaren geleden van Lissewege naar Blankenberge waar ze hun intrek namen in een appartement op de zesde verdieping van Residentie Greenhouse langs de Franchommelaan, ter hoogte van het Leopoldpark. Maar vrijdagavond sloeg het noodlot genadeloos toe toen de 82-jarige Hubert omstreeks 23 uur van het balkon van zijn appartement naar beneden viel. Het was een buurtbewoner die de hulpdiensten verwittigde nadat hij een doffe slag had gehoord. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. De tachtiger was op slag dood.

De vrouw van het slachtoffer werd opgevangen en kreeg psychologische bijstand. Ook de buren in het gebouw blijven in shock achter. “We zaten tot kort voor 23 uur op ons terras”, zegt de bewoonster van het appartement op de achtste verdieping. “We besloten nog wat naar televisie te kijken toen we plots massaal blauwe lichten zagen van de hulpdiensten. Ik ging meteen kijken wat er gaande was. Ik keek naar beneden van het balkon en zag een man liggen. Ik zag meteen dat het Hubert was. Ze gaven hem nog hartmassage, maar dat bleek tevergeefs. Ik heb daarna niet veel meer geslapen. Die beelden blijven door mijn hoofd spoken.”

Veel contact hadden Hubert en Christiane niet met de bewoners van het gebouw. “Maar wel altijd vriendelijk”, vervolgt de buurvrouw. “Een goeiedag en een goeienavond, je weet hoe dat gaat. Hubert ging nog dagelijks met zijn hondje wandelen. Soms meermaals per dag. Al was hij wel heel slechtziend. Je moest echt voor hem gaan staan alvorens hij je herkende. Maar of dat iets met die valpartij te maken heeft weet ik uiteraard niet. Ik vind het verschrikkelijk voor zijn vrouw. Zij werd enkele weken geleden nog maar geopereerd aan haar knie. Ook voor hun twee kinderen is dit uiteraard een groot drama.”

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge heeft na de feiten een wetsdokter aangesteld. Volgens de eerste bevindingen wijst alles in de richting van een ongelukkige val. De concrete omstandigheden worden wel nog verder onderzocht. Volgens de politie was er alvast geen sprake van een wanhoopsdaad. (AFr)