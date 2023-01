Ammoniaklek in pluimveeslachterij in Roeselare gedicht

De brandweer rukte maandagochtend omstreeks 8.30 uur massaal uit naar de Moorseelsesteenweg in Roeselare waar een ammoniaklek was ontstaan in een pluimveeslachterij. Het lek is inmiddels gedicht.

Vanuit verschillende gemeenten in de regio werden gespecialiseerde brandweermannen opgeroepen om het probleem op te lossen.

Productie hervat

Omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren dicht te houden. Het ammoniaklek ontstond tijdens werken in een koelinstallatie.

Het lek is inmiddels gedicht. De productie kon opnieuw worden opgestart. 23 medewerkers moesten een tijdlang naar buiten.