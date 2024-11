“Alsof we een kind moeten afgeven”: koetsier Ivan (84) reageert aangeslagen nadat zijn paard overleed in het centrum van Brugge

Enkele dagen na het overlijden van zijn paard Bella in het centrum van Brugge is koetsier Ivan Riquier (84) nog altijd zwaar aangeslagen. Bovenop zijn verdriet moet hij zich ook nog eens verweren tegen een lading kritiek. “Zelfs toen Bella pas gestorven was, hadden passanten er al hun mening over…”

“Al vijftien jaar was ik op stap met Bella, een 18-jarige ardenner. Die paarden staan bekend voor hun kracht om zaken te trekken. Bella was kerngezond. Net voordien had ze aan het Begijnhof, waar ik een tussenstop had gemaakt, nog goed gegeten en gedronken. We hadden net een tiental mensen op het Jan Van Eyckplein afgezet en waren op terugweg naar het Begijnhof. Aan het Genthof ging het plots verkeerd. Bella zakte in elkaar. Een aantal Bruggelingen kwam toegelopen en heeft geholpen om haar uit te spannen, maar alle hulp kwam te laat… Ze was op slag dood. Een hartaderbreuk.”

Huilen

De koetsier was zo zwaar van zijn melk dat er getwijfeld werd om hem voor verzorging mee te nemen naar het ziekenhuis. “Al dagenlang zit ik aan mijn keukentafel te treuren. Ik had niet verwacht dat ik dit op mijn leeftijd nog zou moeten meemaken. Wij houden écht van onze paarden. Het is voor mij en voor mijn baas Dirk een bijzonder zwaar verlies. Dit wens je niemand toe. Het is alsof we een kind moeten afgeven. Ik was 15 jaar op stap met Bella. Met geen enkel ander paard heb ik zo lang gereden. Het was een paard waarop ik blindelings kon vertrouwen. Ze kon een uur lang stil staan bij het wachten. Nooit deed ze iets. Ze was ook bijzonder betrouwbaar tussen het vele volk en in het verkeer in Brugge… Het is voor mij een enorme shock.”

Kritiek

Bovenop het verdriet komt dan ook nog eens de kritiek. “Zelfs toen Bella pas gestorven was, hadden passanten er al hun mening over… Maar alle paarden worden door ons verwend en zijn allemaal in topvorm. Een hartaderbreuk kan ook bij een mens gebeuren, zelfs op jonge leeftijd. Bella was ook niet te oud, want deze paarden kunnen 25, 26 jaar worden als ze goed verzorgd worden.”

Ondanks het drama denkt Ivan nog niet aan stoppen. “Ik doe dit gewoon bijzonder graag. Met de paardentram kom ik buiten, ontmoet ik heel wat collega-koetsiers en heb ik contact met de Bruggelingen en andere mensen die met de paardentram meerijden. Dat maakt het leuk. Mijn baas Dirk hoopt dat mijn gezondheid goed blijft, zodat ik nog een tijdje kan blijven werken bij de paardentram.”