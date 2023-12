“Als dit overdag gebeurt, vallen hier doden”: atelier Bredense marsepeinman Anthony Lams vernield door omgewaaide muur

‘Marsepeinmeester’ Anthony Lams uit Bredene werd tijdens de nacht van donderdag op vrijdag gewekt door een daverend geluid. Een muur – afkomstig van de nieuwbouw naast zijn deur – viel door het dak van zijn atelier naar beneden na een hevige windstoot. De schade is enorm. “Ik zal maanden de winkel niet meer kunnen openen, de schade loopt op tot honderdduizenden euro’s”, zegt de man aangeslagen.

Al maanden zijn er naast de deur van de winkel van Anthony bouwwerken bezig. Die zorgden eerder al voor scheuren in de muren, maar de schade die Anthony nu heeft opgelopen, gaat een pak verder. “Ik lag net in mijn bed toen ik een daverend lawaai hoorde”, vertelt Anthony. “Het hele huis daverde op zijn grondvesten. Zelfs buren van een straat verder kwamen kijken wat er aan de hand was.”

Grote ravage

Anthony wist meteen dat er iets mis was. Toen hij door het raam keek van zijn slaapkamer, zag hij meteen dat de situatie ernstig was. “Ik ben meteen naar mijn atelier gaan kijken toen ik de brokstukken op mijn terras zag liggen”, vervolgt Anthony. “Daar was de ravage groot. Gewelven waren naar beneden gekomen en machines lagen bedolven onder het steenpuin. Een van die machines werd speciaal voor mij ontwikkeld. Er bestaat maar één van in de hele wereld. Verschrikkelijk is dit.”

“Een van de bedolven machines werd speciaal voor mij gemaakt. Er bestaat maar één in de wereld”

Naast de structurele schade die al snel enkele honderdduizenden euro’s zal bedragen, is ook de productschade enorm. “Alles, maar dan ook alles zit onder het stof en dat betekent dat ik alles moet weggooien”, zucht de man. “Net nu, tijdens de drukste periode van het jaar. De eindejaarsperiode is voor ons extra druk met meer bestellingen van grootklanten in het buitenland. We hebben nu al een deel van onze klanten opgebeld om hen het nieuws te melden. Die tonen gelukkig begrip voor de situatie. Ik heb dit helemaal niet in de hand.”

Bedrijf kwam helpen

Zowel de politie als de brandweer kwamen vannacht ter plaatse. De brandweer heeft meteen een aannemersbedrijf uit de buurt gevorderd om het gebouw te stutten. “Het bekende aannemersbedrijf Boey is vannacht alles komen stutten en ik ben ze daar heel dankbaar voor. Ook de politie en de brandweer ben ik dankbaar. Die hebben alles gedaan wat ze konden.”

Anthony probeert er niet aan te denken, maar is blij dat dit ’s nachts is gebeurd. “Overdag zijn we hier met zes mensen aan het werk. Als dit overdag was gebeurd, dan waren er hier gegarandeerd doden gevallen. Ik mag er niet aan denken. Gelukkig is het nu niet zo en ik moet die gedachte uit mijn hoofd bannen, maar dan waren die paar honderdduizenden euro’s schade niets vergeleken met het menselijk leed”, aldus de marsepeinman uit Bredene.