Aanzienlijke hoeveelheid olie op kanaal Brugge-Oostende

Dinsdagmiddag werd melding gemaakt dat ter hoogte van de Houtkaai in Brugge een aanzienlijke hoeveelheid olie of mazout op het water dreef.

Aan de Houtkaai liggen verschillende boten in een bedenkelijke staat aangemeerd. Het is onduidelijk of de olie of mazout van één van de boten afkomstig is of als de vervuiler elders dient gezocht te worden. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie in te schatten. In overleg zal beslist worden wat er met de vervuiling die langzaam richt Krakelebrug drijft zal moeten gebeuren. Mogelijk dient een boot met een zuiginstallatie ter plaatse te komen om de olie of mazout op te zuigen.

© JVM

© JVM

© JVM

© JVM