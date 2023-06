Aannemer raakt gasleiding in Sint-Kruis en veroorzaakt zo gaslek: situatie wel snel onder controle

In de Leopold Debruynestraat in Sint-Kruis, bij Brugge, raakte een aannemer donderdagmiddag even voor 15 uur een gasleiding. Daardoor ontstond een gaslek.

In afwachting van Fluvius kwam de brandweer ter plaatse om bijstand te verlenen. De Leopold Debruynestraat werd in beide richtingen voor het autoverkeer afgesloten. Na een kwartier was de situatie onder controle en konden de werken opnieuw aangevat worden.